وسيغطي البرنامج الأسبوعي مواضيع عامة متنوعة تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والصحة والثقافة والرياضة وأخبار منوعة من حول العالم. وسيتم البث عبر حساب "سكاي نيوز عربية" على تويتر @SkyNewsArabia.

ويستضيف البرنامج الإخباري، الذي تنتجه وتخرجه قناة "سكاي نيوز عربية" ويمتد لمدة خمس دقائق، خبراء ليناقشوا مواضيع بارزة تشغل الرأي العام على "تويتر" في مختلف القطاعات.

وسيتم استعراض التغريدات المرتبطة بهذه المواضيع للاطلاع على تعليقات المتابعين بشكل فوري، حيث سيشارك هؤلاء في الحوار عبر "تويتر" باستخدام وسم #OnStream.

وتقدم البرنامج مذيعة الأخبار كارولينا نصار (@Carolina_Nassar) ومقدمة البرامج الإخبارية شانتال صليبا (@ChantalSak)، كما سيتم تحديد موضوعات الحلقة في يوم التصوير لاستعراض آخر الأحداث ومتابعة تطوراتها.

وسيكون البث المباشر مجانيا ومتاحا لجميع المشاهدين سواء سجلوا الدخول أم لا وذلك من خلال تويتر والأجهزة المتصلة.

وقال عبده جاد الله نائب رئيس قسم الأخبار في "سكاي نيوز عربية": "يعتبر إطلاق سكاي نيوز عربية لأول عرض إخباري عربي مباشر على تويتر في المنطقة هو دليل على النهج الرقمي الذي تتبعه القناة. لقد صممنا برنامجنا الجديد #OnStream لتزويد مستخدمي تويتر بتجربة جديدة وتفاعلية وجذب جماهير جديدة للمشاركة معنا".

وأضاف: "يقدم #OnStream فرصة رائعة لمشاهدينا ومتابعينا للتعلم ومناقشة أحدث التوجهات من جميع أنحاء العالم، ونحن سعيدون بشراكتنا مع تويتر والتي ستضيف بلا شك قيمة إلى جمهورنا".

وقالت كندة إبراهيم، رئيسة الشراكات الإعلامية في "تويتر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن متحمسون للتعاون مع سكاي نيوز عربية لإطلاق البرنامج الإخباري الجديد الذي صُمم محتواه وشكله ومضمونه وجرى تحديد ضيوفه خصيصا ليناسب منصة تويتر".

وأضافت: "انطلاقا من مكانة تويتر باعتباره الوجهة الأولى للاطلاع على الأخبار والمستجدات، سيجذب برنامج #OnStream مستخدمي الأجهزة المتحركة من الشباب الراغبين في التعرف على أبرز المستجدات والأخبار والتوجهات بأسلوب جديد وتفاعلي ومفيد".

وستكون المقاطع الموجزة للبرنامج والحلقات المباشرة متاحة للإعلانات والرعاية ضمن حلول رعاية محتوى الفيديو على "تويتر".

وستتيح هذه الرعاية لفئات مختارة من الجمهور على "تويتر" كالمتحدثين باللغة العربية والمهتمين بالأخبار والقضايا التي تشغل الرأي العام، إمكانية الوصول إلى الحلقات المباشرة ومشاهدتها، حيث ستظهر على هيئة تغريدات مُروّجة عند استعراض صفحاتهم على "تويتر".

وقد كشفت نتائج الأبحاث التي أجرتها شركة "تولونا" أن 72% من جمهور تويتر في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت ومصر ينظرون إلى تويتر باعتباره إحدى المنصات الرئيسية لمشاهدة محتوى الفيديو عبر الإنترنت، وذكروا أنهم شاهدوا مسبقا محتوى فيديو عبر "تويتر".