وذكرت شبكة "سكاي نيوز"، الاثنين، أن مايك هيوز، المعروف أيضا بـ"المجنون" كان يحاول الطيران على ارتفاع 1500 متر في الهواء عبر الالتصاق بصاروخ يعمل بالطاقة البخارية.

وكانت قناة "ساينس" المتخصصة في الشؤون العلمية تصور إقلاع صاروخ هيوز، وذلك ضمن سلسلة أفلام وثائقية تسمى "رواد فضاء ذاتيين".

وأكدت القناة العلمية مقتل المخترع الأميركي، وقالت "لقد كان دائما حلمه الانطلاق بهذا الشكل وقناتنا كانت موجودة لتوثيق هذه الرحلة" التي كانت الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات انطلاق الصاروخ في الهواء لثوان معدودة قبل سقوطه وتحطمه.

وكان هيوز يأمل من وراء تجربته أن يصل إلى ارتفاع 62 ميلا في الجو، عندما يلامس الغلاف الجوي الفضاء.

ولدى المخترع الراحل أفكار غربية، إذ يؤمن مثلا أن الأرض مسطحة.

وفي 2018، احتل هيوز عناوين الأخبار في وسائل الإعلام عندما تمكن من التحليق في الجو على ارتفاع 570 مترا بواسطة صاروخ ابتكره.

وفي عام 2002، دخل المخترع الأميركي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأطول قفزة بسيارة ليموزين.