وقال رمضان في لقاء مع التلفزيون المصري، ليلة السبت: "أنا أغنَى نجم في مصر حتى في الغناء.. وصاحب أغلى حفلة في الوطن العربي".

وأضاف الفنان: "لست مطرب مهرجانات، الجمهور اللي فرض عليَّ أكون مغنيًا لما لقيت التفاعل الكبير من أغاني الإعلانات اللي عملتها"، وفقا لما نقل موقع "مصراوي".



وشدد رمضان على أنه سيحترم "نقابة الموسيقيين، وأنه لن يقيم أي حفلات في مصر، ولكن سيظل يغني بحفلات في الدول العربية وبقية أنحاء العالم، ، مردفا: "أنا ضد منع مطربي المهرجانات من الغناء.. لهم حقوق في الانضمام إلى شُعَب النقابة مع التزامهم بالاشتراطات".

ويأتي هذا الموقف من محمد رمضان بعد أن كان قد كتب في حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منشورا، جاء فيه: "جمهوري وأهلي وناسي، أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي، ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي، زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها، بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".



وتطرق رمضان في منشوره إلى ما اعتبرها "حربا" يتعرض لها، قائلا: "وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات.. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية".

من جانب آخرن علق رمضان، على الفيديو المتداول بينه وبين الفنان باسم سمرة في أحد حفلات الزفاف، قائلا:"باسم لم يكن في وعيه، خلا تواجدنا في حفل زفاف صديق وأخ كبير".

وتابع: "شاهدت فيديو الواقعة.. باسم أخويا وصاحبي وحبيبي وماكنش في وعيه لأنه لو كان في وعيه إيدي الشمال جاهزة".