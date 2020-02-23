وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن آلان بيرش، 37 عامًا، وصديقته ديبي ماكدونو احتفلا بزفافهما بحضور 150 شخصا، بعد قصة حب دامت 12 عاما.

وقرر الحبيبان الارتباط، بعد أن علم آلان أن لن يعيش أكثر من 3 إلى 9 أشهر، وذلك وبعد تشخيص إصابته بنوع خطير من سرطان الفم قبل أكثر من عام.

وكان وقع تشخيص إصابته بالمرض شديدا على الثنائي، لكون آلان، الذي يعمل في مجال ديكورات الجبس، يتبع نمط حياة صحيا من تناول طعام جيد، والابتعاد عن التدخين.

وقالت ديبي لـ"ديلي ميل" إن الأطباء استأصلوا 90 بالمئة من لسان زوجها، ووضعوا له بديلا من جلد ساقه".

وأضافت: "كان أولادنا يسألوننا دائما عن موعد زفافنا، ولكن لم نكن قادرين على إخبارهم بأي موعد بسبب حالة آلان السيئة".

وذكرت الصحيفة أن لدى الزوجان 7 أطفال، دون أن تشير إذا كانوا جميعا بالإنجاب أو قد جرى تبني بعضهم.

ويبدو أن القصة المؤثرة للزوجين جلبت لهم تعاطفا كبيرا، إذ قدم بعض مزودي الحفلات خدمات مجانية لإقامة حفل الزفاف، وكذلك جرى إنشاء صحفة على الإنترنت لجمع تبرعات للعائلة التي ستفقد الأب قريبا.