ويعاني بيليه الملقب بـ"الملك"، مشاكل في الحركة منذ سنوات، مما أجبره على استخدام الكرسي المتحرك في الأماكن العامة.

وكان 9 لاعبين من المنتخب الذي مثل البرازيل قبل نحو 50 عاما، حاضرين في مقر اتحاد كرة القدم في ريو دي جانيرو، لكن بيليه البالغ من العمر 79 عاما شارك فقط عبر شريط مصور.

قال المتحدث باسمه بيبيتو فورنوس، إنه تم الاتفاق بالفعل على أن بيليه لن يحضر إزاحة الستار عن تمثاله، الذي صنعته شركة مقرها لندن.

وقال بيليه مازحا في تسجيل مصور تم تصويره سابقا في منزله في غواروجا خارج ساو باولو: "عندما يتعلق الأمر بالجمال، فإن التمثال يكون أكثر جمالا. أشكر الله على تمتعي بالصحة خلال هذا التكريم في هذه اللحظة".

وكان أحد أبناء بيليه صرح لوسائل الإعلام البرازيلية الأسبوع الماضي، أن والده مصاب بالاكتئاب لعدم تمكنه من الحركة بحرية منذ خضوعه لجراحة في الفخذ عام 2012.