المنزل الصيفي لكلوني وأمل الواقع على نهر التايمز في بلدة بريركشاير، تضرر بشدة من المياه، حتى أصبحت الحديقة وملعب التنس التابعان له غارقين تماما، وفق الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل".

يشار إلى أن البيت الذي يمتلكه الممثل والمخرج الأميركي الشهير يقع بجزيرة في قلب نهر التايمز، ويعود إلى القرن السابع عشر، ويقدر سعره بنحو 12 مليون جنيه إسترليني.

ومع توقعات بسقوط الأمطار، الجمعة، قالت الصحيفة إن المنزل قد يتعرض لمزيد من الأضرار.

وتعرضت بريطانيا ودول أوروبية أخرى إلى موجة طقس سيئ خلال الأيام الماضية، حيث ضربت العاصفة "دينيس" المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، مناطق عدة من القارة.

وأُطلق أكثر من 300 تحذير من الفيضانات في عموم بريطانيا، وسط استمرار ارتفاع منسوب المياه في الأنهار.