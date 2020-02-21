وكانت الطائرة "إيرباص إيه 319"، التابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية "إير كندا"، في طريقها من مطار لاغوارديا في نيويورك إلى مطار "تورنتو بيرسون" الدولي، عندما لاحظ طاقمها أنها فقدت أحد إطاراتها أثناء الإقلاع من المطار الأميركي.

ومع ذلك واصلت الطائرة، التي كانت تقل 120 راكبا بالإضافة إلى طاقمها المكون من 5 أفراد، طريقها إلى مطار تورنتو، وهبطت بصورة آمنة في وجهتها.

وعادة ما يكون لطائرة "إيرباص" 4 إطارات خلفية، إضافة إلى إطارين أصغر تحت مقدمة الطائرة.

وتظهر لقطات فيديو الطائرة أثناء تحليقها ثم هبوطها، حيث يبدو واضحا أنها فقدت أحد الإطارين تحت معدات الهبوط أسفل الجناح الأيمن، كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وحطت الطائرة في مهبط تم تجهيزه لحالة الطوارئ، وانتشرت بالقرب منه سيارات الإطفاء والإسعاف، لكن لحسن الحظ، وبسبب مهارة القائد حطت بسلام ولم يتعرض أي شخص لأذى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفقد فيها طائرة تابعة لشركة خطوط جوية كندية إطارا عند الإقلاع، ففي يناير الماضي، سقطت عجلة من طائرة "إير كندا إكسبريس"، التي تديرها شركة "جاز" للطيران، مما أجبرها على العودة إلى مطار "مونتريال ترودو".

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالي 370 كيلومترا إلى الشمال من مونتريال، في 6 يناير عندما وقع الحادث.

ورغم من فقدانها الإطار، مع ظهور شرارات ولسان صغير من اللهب، فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددا.

والتقط أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة فيديو للإطار أثناء انفصاله عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق الراكب الفيديو الذي رفعة على حسابه في "تويتر" بتعليق ساخر، قال فيه: "أنا حاليا على متن طائرة فقدت للتو أحد إطاراتها. انطلاقة جيدة لعام 2020".