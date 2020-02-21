وأظهرت لقطات فيديو، تم تسجيلها من خلال كاميرات المراقبة، الرجل المقنع وهو يحاول سرقة أموال المطعم من خلال تهديد العاملة، إلا أنه فوجئ باثنين من رواد المطعم يتصديان له.

وكشفت لقطات الفيديو رجلا وامرأة، كانا يجلسان في المطعم الذي خلى من دونهما، وقد قاما على الفور بالتصدي للص، وتبين لاحقا أنهما ضابطي شرطة متزوجين حديثا.

وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز" الأميركية أن الواقعة تعود إلى ليلة 15 فبراير الجاري حين كانت ضابطة شرطة بمدينة إليزابيث تاون بمقاطعة مترو لويزفيل، نيكول ماكوين برفقة زوجها المحقق تشيس ماكوين، في المطعم.

وأوضحت شرطة المدينة أن اللص، الذي تم تحديده فيما بعد باسم جاستن كارتر تم توقيفه بعد ملاحقته من جانب المحقق وزوجته الشرطية خارج المطعم.

وأضافت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "حاول رجل مسلح يرتدي قناعا سرقة صندوق المطعم. فقام محقق وضابطة باعتقال المشتبه فيه. واحتجزوه تحت تهديد السلاح حتى وصل ضباط إدارة شرطة مترو لويزفيل".

وتبين لاحقا أن كارتر، مجرم مدان استخدم سلاحا سرق من شرطة جيفرسون تاون، وله سجل إجرامي.

وذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن كارتر مثل أمام المحكمة في 17 فبراير وكان يمثله محامي عام، وسوف يمثل بعد ذلك في المحكمة في جلسة تمهيدية يوم 25 فبراير.