وأوضحت الأم أن طفلها كودان بايلز يعاني التنمر والعنف في مدرسته، لكونه يعاني مشاكل في النمو "التقزم" مما أثر على مظهره الخارجي.

وفي الفيديو الذي بتثه الأم على صفحتها في فيسبوك، وحظي بنحو ثلاثة ملايين مشاهدة، يقول الطفل كودان البالغ من العمر 9 أعوام: "أتمنى لو أن أحدهم يقتلني".

ويضيف وهو يجهش بالبكاء موجها كلامه لوالدته: "أنا قادر على طعن نفسي.. أنت لم تفعلي أي شيء لأجلي"، وفقا لما ذكر موقع "نيوز كوم" الأسترالي.

وأوضحت الأم بسؤال استنكاري عبر الفيديو: "هل عرفتم الآن لماذا يرغب الأطفال في الانتحار؟".

وقالت في تصريحات صحفية أن ابنها اعتاد أن يعبر عن رغبته في الموت منذ كان عمره 6 أعوام بسبب ما يتعرض لها من إساءات ومضايقات في المدرسة.

وفور انتشار مقطع كودان، بادر العديد من المشاهير لتقديم الدعم له، ولاسيما من قبل نجوم رياضة"الرغبي" التي تعد اللعبة الأكثر شعبية في البلاد.

وأعلن فريق " Indigenous All Stars" الذي يتولى تدريبه الأسطورة لوري دالي أنه وجه دعوة لكودان ووالدته لحضور مباراة في الدوري الوطني يوم السبت، حيث سيجري تكريمه على أرضية المعلب من قبل نجوم الفريق أمام عشرات آلاف المشاهدين.

وكان عدد من لاعبي الفريق ذي الجماهيرية الكبيرة في أستراليا قد وجهوا رسالة لكودان عبر موقع توتير أكدوا فيها تضامنهم معه، وأنه "يسير على الطريق الصحيح".