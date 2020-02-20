وأوقف 4 كولومبيين خلال العملية التي جرت على بعد 300 كيلومتر شمال غرب مدينة بنما، في مقاطعة بوكاس ديل تورو الحدودية مع كوستاريكا.

وأوضحت النيابة العامة في بنما أن شبه الغواصة "اليدوية الصنع" هي أول مركب من هذا النوع، وهذه القدرة على نقل المخدرات، التي تضبط في البلاد.

وأظهر مقطع مصور بثته السلطات حول العملية مركبا يبدو الجزء الأعلى منه خارج المياه. ويظهر مقطع آخر شبه الغواصة هذه الرمادية اللون، مربوطة إلى جسر عائم.

وتقع بنما على طريق الاتجار بالمخدرات في أميركا الجنوبية ولا سيما المخدرات الكولومبية الموجهة إلى الولايات المتحدة.

وقد ضبطت العام الماضي كمية قياسية من المخدرات بلغ مجموعها حوالى 91 طناً من بينها 77.9 طن من الكوكايين. أما البقية فكانت من الحشيشة، على ما أوضحت النيابة العامة.

وأعلنت كوستاريكا، السبت، ضبط كمية قياسية من الكوكايين تزيد عن خمسة أطنان، كانت مخبأة في حاوية نبتات زينة موجهة إلى روتردام في هولندا.