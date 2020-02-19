وقال محمد رمضان في البيان: "جمهوري وأهلي وناسي، أنتم السبب في كل حاجة حلوة في حياتي، ومشاركتي لكم في تفاصيل حياتي لأني بعتبركم عيلتي، زي ما بعرّف أمي إني اشتريت حاجة بحبها، بعرفكم لأن أنتم شاركتوني في صنع كل حاجة حلوة في حياتي".

وتطرق رمضان إلى "الحرب" التي يتعرض لها، قائلا: "وبسببكم برضه بتحارب هذه الحرب الممنهجة من معظم الاتجاهات.. والسبب هو أنه لا يجوز لواحد من الطبقة البسيطة يوصل لهذا النجاح والجماهيرية".

واعتبر أن الهدف من تلك الحرب هو "إثارة الفتنة بينه وبين جمهوره"، على حد قوله.

وكان نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر، قد أصدر قرارا الأحد، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، ومن بينهم رمضان.

ووجه شاكر القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

وجاء في بيان نقيب الموسيقيين المصريين أن القرار "في إطار الجدل المجتمعي الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات، والتي هي نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في كثير منها".

وأضاف البيان أن المهرجانات "أفرزت ما يسمى بمستمعي الغريزة، وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي، وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأوضح شاكر أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروط عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح، وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لا تحض على رذيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

أزمة الطيار

وبما أن قرار منعهم من الغناء لم يكن الأزمة الوحيدة التي واجهته خلال الأيام الماضية، بعد قضية الطيار الذي تعرض للفصل لأنه سمح لرمضان بدخول قمرة القيادة وتصوير مقطع فيديو داخلها، كان لا بد للفنان المصري أن يعلق على الموضوع الشائك.

وقال في بيانه: "زي توجيهكم في موضوع بوست المستشفى اللي كان قصدي فيه أن مش أي حد يغلط يتم إيقافه مدى الحياة، العقوبة فعلا قاسية جدا، إنما مش قصدي الطيار خالص، والدليل أن كل الطيارين الذين سمحوا بالتصوير لمعظم النجوم ونزلت (صورهم) على السوشيال ميديا، لم يتم إيقافهم أسبوع واحد حتى".

وتابع: "مع ذلك لما شوفت أنكم فهمتم كلامي غلط حذفته برضه احتراما لكم. ثقتي في الله ثم فيكم أن الظلم لا ينتصر أبدا.. #ثقة_في_الله_نجاح".

وكانت سلطات الطيران المدني في مصر قد عاقبت الطيار أشرف أبو اليسر، بإلغاء رخصة طيرانه، مما أثار جدلا كبيرا في البلاد.

ونشر رمضان، الأربعاء، مقطعا مصورا قال فيه وهو يرقد على سرير بمستشفى، فيما يبدو أنه مشهد تمثيلي، وقال إن "الطبيب الذي قام بتصويري تم إيقافه عن العمل".

وتحدث الفنان المصري حينها لـ"سكاي نيوز عربية" لكنه اعتذر عن الظهور لانشغاله بتصوير مسلسله الجديد، قائلا إنه بهذا الفيديو لا يسخر من واقعة الطيار، لكنه يسخر من القرار الذي منع الكابتن أبو اليسر من مزاولة المهنة.

من جانبه، ظهر الطيار أبو اليسر في مقطع مصور، قال فيه إن رمضان سبق أن وعده بالتدخل لحل مشكلته، وهو يحاول التواصل معه منذ أشهر دون جدوى.

وتعليقا له على ما حدث، قال الطيار أشرف أبو اليسر، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": "كنت أتمنى أن يتواصل معي رمضان بعد الواقعة، ولا ينتظر 5 أشهر ثم يظهر مع الإعلامي عمرو أديب ليرد علي".

وأضاف: "حاولت التواصل معه أكثر من مرة لكنني فشلت، ثم التقيت مستشاره القانوني الذي وعدني بالتدخل في الموضوع".