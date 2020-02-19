يتضمن الأثر التاريخي غرفة تحت الأرض بها تابوت حجري ارتفاعه 1.4 مترا وما يبدو أنه مذبح. يرجع التابوت إلى القرن السادس قبل الميلاد.

ستعلن إدارة الكولوسيوم الأثرية، التي تشرف على عمليات التنقيب المستمرة في المنتدى، عن الكشف الجمعة.

كان المنتدى مركز الحياة العامة في روما القديمة. وموقع الأثر إلى رومولوس قريب من المجمع الرئيسي للمباني العامة التي تتضمن مجلس الشيوخ والمنبر- وهو منصة الرئيس حيث تعلن كل الإعلانات والتصريحات المهمة.

وفقا للأساطير الرومانية، فقد كان رومولوس وشقيقه التوأم ريموس مؤسسا المدينة القديمة لروما والمملكة الرومانية.

أشادت عمدة المدينة فيرجينيا راغي بالاكتشاف، وغردت على تويتر "دائما ما تعج روما بكنوزها المدهشة".