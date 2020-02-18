وعثر على جثة "محبوبة بريطانيا" كارولاين فلاك (40 عاما) في شقتها بعد يوم من عيد الحب، وقد أعلنت أسرتها أنها انتحرت.

وكان هاري ستايلز (26 عاما) وفلاك قد تواعدا عام 2011، بعد أن ظهر في برنامج "إكس فاكتور" الذي كانت تقدمه عام 2010، وقد أثارت علاقتهما الكثير من الجدل.

وكانت فلاك تكبر ستايلز بـ15 عاما، وكان عمر ستايلز حينها لم يتجاوز الـ17 عاما، مما أثار موجة من الغضب ودفع البعض لاتهمامها بالتحرش بقاصر.

ودافعت فلاك عن علاقتها بالمغني الشاب في مذكراتها التي نشرت في كتاب، قائلة إن كليهما كانا أعزبين وانسجما سويا وكانا يضحكان كثيرا.

يذكر أن فلاك أقدمت في 15 فبراير الجاري على الانتحار بعد يوم من محاولة صديقها لاعب التنس لويس بورتون التواصل معها، علما أن علاقتها به شابها التوتر، حيث كانت تحاكم بتهمة الاعتداء عليه.

وكانت قاضية قد أصدرت أمرا يمنع فلاك من التواصل مع صديقها قبل المحاكمة، التي كان من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من مارس.

ونشرت عائلة كارولاين فلاك بيانا قالت فيه: "نستطيع أن نؤكد أن كارولاين فارقت الحياة اليوم، 15 فبراير. نود أن نطلب من الصحافة أن تحترم خصوصية العائلة في هذا الوقت الصعب، ونسألكم عدم التواصل معنا أو تصويرنا".

وكانت مشكلات فلاك مع صديقها (27 عاما) قد تصاعدت في ديسمبر الماضي، بعد أن تم اعتقالها نتيجة اعتدائها عليه بمصباح داخل منزلهما.