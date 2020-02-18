تشمل المسابقة الرسمية 16 فيلما من السعودية وفرنسا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة والهند والفلبين والصين وأنغولا. ويرأس لجنة التحكيم المخرج الأميركي أوليفر ستون الحائز على ثلاث جوائز أوسكار.

وتنافس السعودية في المسابقة بفيلمي (المرشحة المثالية) للمخرجة هيفاء المنصور و(شمس المعارف) للمخرج فارس قدس.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس 13 فيلما بينما يشمل برنامج العروض الكلاسيكية 15 فيلما وبرنامج سينما السعودية الجديدة 11 فيلما وبرنامج الإنتاجات العالمية 23 فيلما وبرنامج الأفلام التجريبية 17 فيلما وبرنامج السينما التفاعلية خمسة من أفلام الواقع الافتراضي.

وقال المخرج محمود صباغ مدير المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نسعى في هذا البرنامج إلى تعزيز قيم التنوع والاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بإشراك المرأة وتمثيلها في الفضاء العام، في سعينا الدؤوب نحو مجتمعات أكثر تفهما وانفتاحا".

وتقام الدورة الأولى من المهرجان في الفترة من 12 إلى 21 مارس تحت شعار (تغيير السيناريو)، ويصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة للأفلام الفائزة 250 ألف دولار.

وبجانب العروض السينمائية يشمل برنامج المهرجان سلسلة من الندوات والمحاضرات المتخصصة يقدمها خبراء عرب وأجانب منهم المخرجان المصريان خيري بشارة ويسري نصر الله والمخرج الأميركي سبايك لي وكاتب السيناريو الأميركي أبل فيرارا.

ويكرم المهرجان في دورته الأولى ثلاثة من صناع السينما من فرنسا والمكسيك وكوريا الجنوبية كما يحتفي بالمصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي الراحل صفوح نعماني.