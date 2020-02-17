وخلال موجة الرياح الثانية في بريطانيا، أظهر طيارون قدرات ومهارات فائقة مكنتهم من الهبوط بطائراتهم بسلام، وإن لم يكن بشكل طبيعي.

ورغم إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى المطار الرئيسي في العاصمة، وتحويل رحلات إلى مطارات أخرى، فإن "هيثرو" لا يزال يستقبل بعض الرحلات، ومن بينها الرحلة في الفيديو المرفق.

ويظهر الفيديو، مناورة طيار ماهر أثناء محاولته الهبوط بطائرة "إيرباص إيه 380" التابعة لشركة طيران الاتحاد الإماراتية في مطار هيثرو، ويبدو في الفيديو وضع الطائرة جانبيا بالنسبة إلى المدرج.

ويهبط الطيار تدريجيا وببطء إلى أن يقترب من أرض المدرج، فيما الرياح المعاكسة تحاول دفع الطائرة وكأنها تحاول منعها من الهبوط، ويبدو "الجسد العملاق" في وضع متأرجح.

وما إن حطت الطائرو على مدرج المطار، حتى قام الطيار الماهر بالالتفاف بشكل طفيف بحيث يعيدها إلى مسارها الأمامي، وإن لم يكن بشكل مستقيم بالكامل.

لكن في النهاية هبطت الطائرة بسلام بفضل مهارة الطيار والسيطرة الكاملة عليها.

وجاء الحادث في الوقت الذي تم فيه إلغاء المئات من الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا السبت بسبب العاصفة "دينيس"، مع إلغاء شركة طيران "إيزي جت" أكثر من 230 رحلة.

وصاحب العاصفة "دينيس"، وهي الثانية التي تضرب بريطانيا خلال أسابيع قليلة، رياح قوية وأمطار غزيرة في نهاية الأسبوع.