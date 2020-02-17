سكاي نيوز عربية - أبوظبي

بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة البحرية وحماية الشعاب المرجانية التي ينفرد بها خليج العقبة، قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، رفقة ولي عهده الأمير الحسين بحملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، الأحد.