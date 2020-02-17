وكان على متن الطائرة القادمة من مطار لندن جاتويك 184 راكبا ومن مطار مانشستر 190 راكبا، وقد تم رش الطائرتين بالمياه كتقليد متبع عالميا في استقبال أولي الرحلات بالمطارات.

وكان في استقبال الطائرتين مدير مطار شرم الشيخ الدولي، خالد عبد السلام، ولفيف من قيادات محافظة جنوب سيناء وعدد من مسؤولي الشركة المصرية للمطارات.

وقام فريق من العلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات باستقبال الركاب بالورود وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم وبعض الكتيبات الخاصة بأهم المعالم السياحية بمدينة شرم الشيخ، فضلا عن عزف بعض الأنغام الموسيقية، وتقديم فقرات ترفيهية من الفلكلور الشعبي في صالة الوصول الدولية.

ومن المقرر أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيا تابعة لشركة "تي يو آي" (TUI) قادمة من مطار لندن جاتويك إلى شرم الشيخ خلال الموسم الشتوي الحالي حتى 25 مارس المقبل.

يشار أن الحكومة البريطانية قررت استئناف الرحلات الجوية الإنجليزية إلى مطار شرم الشيخ الدولي مرة أخرى في أكتوبر الماضي بعد توقف استغرق 4 سنوات.