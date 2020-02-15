ونشرت محطة "تلفزيون تشاينا غلوبال" فيديو لممرضة تعمل في أحد المستشفيات الرئيسية في ووهان، أثناء ذهابها للعمل في الساعات الأولى من الصباح.

وظهرت في الفيديو الممرضة وهي تمشي في شارع مظلم، الساعة الثالثة فجرا، بينما يقوم زوجها بقيادة سيارة ورائها بسرعة منخفضة جدا، منيرا لها الطريق المظلم.

وقال موقع "بزنس إنسايدر" إن الممرضة الصينية لم تشأ أن تعرض أفراد عائلتها للإصابة بفيروس كورونا، بسبب تعاملها مع مرضى الفيروس يوميا، فقررت الإقامة في فندق مجاور، كما رفضت كذلك ركوب السيارة مع زوجها.

لكن تضحية الممرضة الصينية لم تمنع زوجها من الاستيقاظ صباح كل يوم، من أجل إنارة الطريق لزوجته بالقيادة خلفها بهدوء.

وقال الموقع إن هذه اللقطة معبرة جدا عن التضحيات التي يتكبدها الأطباء والممرضات في مدينة ووهان، حيث يتفشى الفيروس.

وقالت مصادر صينية رسمية الجمعة، إن 500 عاملا في مجال الصحة في ووهان أصيبوا بفيروس كورونا، بينما يشتبه بإصابة 60 آخرون.

وفي لقطة أخرى من علامات التضحية في ووهان، قرر عدد من موظفي المستشفيات المصابين بالفيروس، حلق شعرهم بالكامل، للحد من فرص انتشار الفيروس.

كما قرر عدد من الأطباء والممرضات من أنحاء مختلفة في الصين، توديع عوائلهم والسفر إلى ووهان، للتطوع في مستشفياتها المكتظة بالمصابين.