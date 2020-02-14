ونالت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوك أوسمة عديدة بعد أن حطمت الأرقام القياسية ببقائها في الفضاء لمدة 328 يوما، لكن كلبتها المدللة منحتها سعادة من نوع خاص لدى عودتها إلى منزلها.

فقد كانت الكلبة تنتظر عند الباب وتهز ذيلها بقوة وتنقر بمخالبها على زجاج الباب الأمامي وهي ترى كوك تقترب من المنزل.

وظهرت هذه اللقطات في مقطع فيديو نشرته رائدة الفضاء على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس.

وكتبت كوك في تغريدة على تويتر: "لم أكن أعرف يقينا من منا يشعر بالحماسة أكثر (من الآخر). أشعر بالسعادة لأنها تتذكرني بعد عام" من الغياب.

وتظهر الكلبة في اللقطات وهي تثير أجواء عاصفة حول المكان، عندما كانت تتطلع إلى الباب الأمامي وترفع قائمتيها الأماميتين على عتبة نافذته الزجاجية مع اقتراب كوك.

وتصاعدت الحماسة عندما دخلت رائدة الفضاء المنزل، فقامت الكلبة بحركات سريعة جهة اليمين واليسار حول كوك قبل أن تلعق خديها.

وهبطت كبسولة الفضاء التي كانت تقل الرائدة الأميركية التي تبلغ من العمر 41 عاما في كازاخستان في السادس من فبراير بعد رحلة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، أتمت خلالها مهمة استغرقت 328 يوما مسجلة رقما قياسيا لأطول فترة إقامة لامرأة في الفضاء.

وانضمت كوك المهندسة المولودة في ولاية نورث كارولاينا إلى فريق رواد الفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) عام 2013 وقادت أيضا أول عملية سير في الفضاء جميع أفراد طاقمها من النساء عام 2019.