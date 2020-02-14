وأطلقت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر وعضو تحالف "ستار" العالمي، تخفيضا بنسبة 50 في المئة، بمناسبة عيد الحب على معظم رحلاتها الدولية من وإلى القاهرة، وذلك على التذكرة الثانية التي يقوم الركاب بشرائها خلال يومي 13 و14 فبراير.

وبهذا فإن الراكب يدفع ثمن التذكرة الأولى كاملا، مع الاستفادة من التخفيض على التذكرة الثانية لمرافقه في الرحلة.

وانتشرت صورا لطائرات تابعة لمصر للطيران، وقد زُينت مقاعدها بقلوب حمراء كتب عليها "عيد حب سعيد"، كما تم تجهيز كعكات وأطعمة خصيصا لهذه المناسبة، وعرضها في الاستراحات بالمطار.

وفي مطار القاهرة أيضا، تم توزيع الورود على المسافرين، لتكون تذكارا جميلا في هذا اليوم المميز.