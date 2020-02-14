وذكرت "سكاي نيوز"، الخميس، أن ستيلا ويدل كانت في الثانية من عشرة من عمرها عندما ذهبت في رحلة عام 1993 إلى جزيرة مايوركا الإسبانية.

وخلال الرحلة، كانت تستمع لأغانيها المفضلة عبر جهاز "ووكمان" القديم، وتعود هذه الأغاني لفنانين مثل بيت شوب بويز، وبوب مارلي، وشاغي.

وقالت إنها أضاعت شريط الكاسيت بينما كانت مع عائلتها على شاطئ الجزيرة.

لكن، شاءت الأقدار أن تجد ستيلا شريط الكاسيت بعد 25 عاما، وعلى بعد 1900 كلم من المكان الذي فقدته فيه.

وذكرت أنها أصيبت الدهشة خلال إجازة أمضتها أخيرا في العاصمة السويدية ستوكهولم، عندما عثرت على الشريط في حالة شبه سليمة، إذ كان يعمل من دون مشكلات.

ولاحظت ستيلا خلال حضورها معرضا للصور الفوتوغرافية شريط الكاسيت، الذي يضم 20 أغنية سجلتها بنفسها.

وكانت الفنانة البريطانية ماندي باركر قد استعادت الشريط بعدما وجدته على شاطئ جزيرة فويرتيفنتورا الإسبانية في البحر المتوسط عام 2017.

وقالت ستيلا إنها عندما قرأت قائمة الأغاني الموجودة في شريط الكاسيت بدت مألوفة تماما لها.

وأضافت أنها التقطت صورة للقائمة، وقارنتها بالقرص المضغوط الأصلي للأغاني، لتكتشف أن القائمة هي نفسها بالضبط.

وستواصل الفنانة البريطانية ماندي باركر عرض شريط الكاسيت لفترة من الوقت، على أن تعيده لصاحبته لاحقا.