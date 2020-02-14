ولم يؤكد بانكسي، وهويته الحقيقية غير معروفة، أن العمل الفني من إبداعه. وعادة ما يستخدم حسابه على إنستجرام لإعلان ملكيته للوحاته، لكنه لم يفعل ذلك هذه المرة حتى الآن.

وتظهر الجدارية فتاة تغطي جزءا من رأسها بوشاح ومرسومة بالأبيض والأسود على جانب حائط منزل في منطقة بارتون هيل في بريستول.

وتمسك الصغيرة في إحدى يديها بمقلاع بينما كانت الأخرى وراءها وكأنها قد أطلقت للتو مقذوفا. وفي الطرف الآخر وعند نهاية مرمى المقلاع بقعة حمراء ساطعة مثل بقعة دماء، مصنوعة بأوراق الزهور البلاستيكية الحمراء.

وظهرت الجدارية صباح اليوم الخميس أي قبل يوم من عيد الحب.

وعادة ما يحاول بانكسي في لوحاته التي يتخذ من الشارع معرضا لها جذب الانتباه لقضايا اجتماعية بإضافة لمحات من الكآبة على مشاهد مبهجة.

وفي ديسمبر سلط الضوء على قضية المشردين بجدارية تصور غزالتين من نوع الرنة وهما تجران مشردا نائما على مقعد حديقة في مدينة برمنجهام في وسط إنجلترا.