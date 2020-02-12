وتمكن العداء بان شانكو من الركض لمسافة 50 كيلومترا بغرفة معيشته، التي احتجز فيها عقب إعلان تفشي الفيروس القاتل بمدينة هانغتشو، عاصمة مقاطعة جيجيانغ الصينية.

وأكمل بان 6250 دورة حول طاولتين كبيرتين وضعهما في منزله، وذلك بعدما مل الجلوس في بيته، حيث ظل عدد معظم السكان داخل بيوتهم لأسابيع خوفا من انتقال عدوى كورونا، وفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية.

ونشر بان مقاطع فيديو تثبت تجربته على موقع "ويبو" الصيني الأسبوع الماضي، وبحسب العداء فإن طول الدورة الواحدة في منزله كان 8 أمتار، وقد أكمل 6 آلاف دورة في غضون 4 ساعات و48 دقيقة و44 ثانية.

وعلق بان على الدوافع الكامنة وراء تجربته بالقول: "لم أخرج لأيام من المنزل، لذا فكرت بطريقة تساعدني على تحمل البقاء في الداخل".

وصنفت هانغتشو في الخامس من فبراير الجاري ضمن المناطق الصينية الخاضعة لتقييد الحركة بسبب انتشار فيروس "كورونا"، الذي ظهر لأول مرة بمدينة ووهان بمقاطعة خوبي وسط الصين.

ولا يزال كورونا يحصد المزيد من الأرواح منذ بدء ظهوره في ديسمبر الماضي، إذ بلغ عدد وفيات الفيروس في العالم 1115 شخصا، حتى الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بكورونا بلغ أكثر من 45 ألفا أغلبهم في الصين، في حين تمكن نحو 5 آلاف مصاب من النجاة من الفيروس.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في خوبي، الأربعاء، إن 94 شخصا جديدا توفوا بسبب تفشي كورونا في الإقليم الواقع وسط الصين، ليصل عدد القتلى بالفيروس إلى 1068 شخصا.