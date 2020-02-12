وأوضح البابا أن هذه النظرية "تريد القضاء على البشرية في كل الميادين وفي كل المجالات التربوية الممكنة"، مضيفا أنها "مفروضة من فوق من جانب بعض الدول على أنها السبيل الثقافي الوحيد الممكن".

وأشار البابا في تصريحات مقتضبة عن هذا الموضوع في كتاب مخصص للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني إلى أنه لا يعني بهذه الملاحظات المثليين جنسيا الذين ترحب بهم الكنيسة الكاثوليكية. ومضى يقول "إشارتي هنا أوسع وتشمل جذورا ثقافية عميقة".

وأوضح أن نظرية النوع الاجتماعي "تقترح ضمنيا استئصال جذور مشروع الخلق الذي أراده الرب لكل واحد منها أي التنوع والتميز. وهي تهدف إلى جعل الكل متجانسا ومحايدا. وهي هجوم على الاختلاف ضد خلق الله، ضد الإنسان وضد المرأة". حسبما نقلت فرانس برس.