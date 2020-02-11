ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الناقدة الفنية أفيلينا ليسبر حاولت الاستخفاف بالعمل الفني، فوضعت علبة الصودا أعلاه، ثم حاولت تصويرها في معرض زونا ماكو للفنون في مكسيكو سيتي، السبت.

لكن سرعان ما سقط العمل الذي نفذه غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج وبداخلها حجر وكرة قدم وغيرها من الأشياء المعلقة بعشوائية، على الأرض، بعد فترة وجيزة من وضع علبة الصودا.

وقالت ليسبر إن المعرض لم ينل إعجابها، بينما أكد القائمون عليه أنها "تفتقر إلى الاحترام".

وفي بيان مصور، قالت ليسبر: "كان الأمر كما لو أن العمل سمع تعليقي، وشعر بما فكرت فيه. العمل تحطم إلى أجزاء وانهار وسقط على الأرض".

وأضافت أنه "قيل لها بعد ذلك إن قيمة القطعة تبلغ 20 ألف دولار"، بينما انتقد المعرض سلوكها "غير المحترف".

وقالت إدارة المعرض في بيان عبر "إنستغرام"، إنه في محاولة لانتقاد العمل الفني "اقتربت ليسبر منه لوضع علبة صودا عليه والتقاط صورة، مما تسبب في دماره".