ويظهر الفيديو، الذي نشره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، تمايلا "خطيرا" لطائرات، كانت تستعد للإقلاع أو الهبوط في مطار زيورخ الدولي.

ويبدو أن قوة العاصفة وسرعة الرياح التي رافقتها، أثرت بشكل كبير على الطائرات، الأمر الذي جعل الركاب يعيشون لحظات رعب حقيقية.

وأثارت العاصفة، التي أطلقت عليها مكاتب الأرصاد الجوية اسم (كيارا)، رياحا تصل سرعتها إلى 129 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة.

وأدت "كيارا" إلى إصدار تحذيرات طقس، إلى جانب إلغاء رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات عبارات، وعدد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

واجتاحت العاصفة دولا في غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.

ومع عدم التحكم في مسار العاصفة الأوروبية الراهنة، يتوقع أن تؤدي إلى خسائر غير متوقعة لاقتصادات تلك البلدان.