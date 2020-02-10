ووفقا لموقع "فوكس نيوز"، سيحصل كل من المرشحين لجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة، وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة، وأفضل مخرج، على حقيبة هدايا تحتوي على منتجات تصل قيمتها لـ148 ألف دولار.

ويبلغ مجموع المرشحين 24 مرشحا، حصل جميعهم على "حقيبة هدايا" ثمينة، تنوعت من رحلات سياحية، لمنتجات الماريغوانا.

ووفقا للموقع، تحتوي حقيبة الهدايا على 6 رحلات سياحية فاخرة، وزيارات لمنتجعات صحية، ومنتجات تجميل بقيمة 25 ألف دولار، وأبواب مضادة للرصاص، وجهاز تدخين إلكتروني مصنوع من الذهب الخالص، مشروبات كحولية، وشوكولاتة بالماريغوانا، بالإضافة لهدايا أخرى.

وقررت شركة "ديستنكتف أسيتس" التسويقية منح هدايا خاصة للمرشحين الـ24، قبل أسبوع من موعد حفل الأوسكار، الذي شهدته مدينة لوس أنجلوس فجر الاثنين.

ومن بين أغرب الهدايا التي سيحصل عليها المشاهير، جولة لتذوق الشوكولاتة المحشوة بالماريغوانا والحشيش، في مكان مخصص لصناعتها، لثمانية أشخاص.

كما ستشمل "الهدايا" اشتراكا سنويا مع شركة مختصة بالمواعدة، ستعمل على تدريب المشتركين على العلاقات العاطفية وترشح لهم أسماء للمواعدة.

وأكد متحدث باسم الشركة أن "حقيبة الهدايا" تتضمن عروضا برحلات استجمامية لمنتجعات في المكسيك وإسبانيا وجزر هواي الأميركية.

كما سيحصل المرشحون على مستحضرات تجميل وإجراءات تجميلية مع أخصائي معروف في نيويورك، تصل قيمتها إلى 25 ألف دولار.

ومن ضمن الهدايا الغريبة التي سيحصل عليها كبار الممثلين، جهاز تدخين إلكتروني مطلي بالذهب، وعرض لتركيب باب منزلي مضاد للرصاص، يمكن تركيبه حسب الطلب، من قبل شركة أمن منزلي مختصة.

وشملت قائمة المرشحين عمالقة في التمثيل، مثل ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وخواكين فينيكس وأنطونيو بانديراس وتوم هانكس وآل باتشينو وجو بيتشي، بالإضافة لممثلات مثل رينيه زيلويغر وسكارلت يوهانسون وتشارليز ثيرون.