وهذه أول مرة يفوز فيها براد بيت (56 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل، بعد 30 عاما في صناعة السينما.

وسبق أن فاز بيت بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو " عبد لاثني عشر عاما" (12 يرز أسليف).

ولعب بيت في فيلم "ذات مرة في هوليوود" دور دوبلير لنجم تلفزيوني، بدأ نجمه في الأفول ويجسده الممثل ليوناردو دي كابريو.

وقال بيت على المسرح لدى تسلمه الجائزة "أنا مندهش بعض الشيء"، وتابع: "لست الشخص الذي أنظر للوراء ولكن هذا يجعلني أفعل ذلك".

أفضل ممثلة مساعدة

من جهة أخرى فازت الممثلة الأميركية لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها كمحامية سريعة الكلام ومتطرفة في فيلم "ماريدج ستوري".

وتفوقت ديرن عشية عيد ميلادها الثالث والخمسين على مارغو روبي (بومبشل)، وسكارليت يوهانسون (جوجو رابيت)، وفلورانس بيو (ليتل وومن)، وكاثي بايتس (ريتشارد جويل).

وقد أهدت فوزها إلى والديها الممثلين ديان لاد وبروس ديرن.

وقالت ديرن لدى تسلمها الجائزة "يقول البعض لا تلتقوا أبدا أبطالكم لكني أقول يكون المرء محظوظا جدا فعلا إن كان والداه هما أبطاله. أتشارك هذه الجائزة مع أبطالي في التمثيل ديان لاد وبروس ديرن".

وفازت ديرن هذا الموسم بجوائز كثيرة عن دورها هذا خصوصا جائزة غولدن غلوب، وجائزة جمعية الممثلين الأميركيين والبافتا البريطانية.

وسبق لديرن أن رشحت مرتين للفوز بجائزة أوسكار.

وقالت الممثلة "هذه أفضل هدية عيد ميلاد".