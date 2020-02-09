وولد عبد العزيز المبارك في عام 1951 في حي العشير بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان وفيها ترعرع.



ويعد الفنان الراحل من أهم رواد الأغنية السودانية، إذ تغنى السودانيون والعرب بأغانيه الرائعة مثل أغنية أحلى جارة وأغنية طريق الشوق، وأغنية بتقولي لا.

وأنتجت هيئة الإذاعة البريطانية بعض أجمل أغانيه ومنها: "أحلى عيون بنريدها "، و"يا عسل"، ما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، كندا، هولندا، بلجيكا، ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية.



وقال الموسيقار السوداني الشفيع شيخ إدريس في تصريحات لوسائل الإعلام أن الفنان عبدالعزيز المبارك توفي إثر معاناة مع مرض السكري، والإلتهاب الرئوي الحاد، إذ وصل مؤخرًا إلى القاهرة للعلاج بعد تدهور حالته الصحية”.



