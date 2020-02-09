وأظهرت التحقيقات الأولية أنه عثر على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في عقار بالمنطقة بحدائق الأهرام، بينما عثر على زوجها ورضيعتهما في فناء الشقة "المنور".

وبحسب صحيفة "الشروق"، فقد أشارت التحريات الأولية من حديث شهود العيان لرجال المباحث، أن 3 أشخاص كانوا في منزل الضحايا داخل العمارة، ووقعت مشادة بينهم ورب الأسرة بسبب خلافات مالية، انتهت بقتل الزوج وزوجته وطفلتهما على يد الأشخاص الثلاثة،

وأوضح موقع "البوابة نيوز" أنه خلال مناظرة النيابة للجثامين أن الأب في العقد الثالث من العمر ومصاب بكسور في مناطق مختلفة من جسده، بالإضافة إلى معاناته من نزيف داخلي، كما تبين أن الرضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر، ومصابة بتهشم في الجمجمة، وأن جثة الزوجة صاحبة الثلاثين ربيعا، بها آثار خنق بالإضافة إلى طعنة بالصدر.

كما تم التحفظ على الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام والذي استغاث بالجيران فور وقوع الجريمة للاستماع لأقواله بشأن ما حدث لباقي أفراد أسرته.

وأفاد مصدر أمني، لـ"البوابة نيوز"، بأن الطفل الوحيد الناجي من مذبحة حدائق الأهرام، استغاث بالجيران عقب اكتشاف مقتل والدته داخل الشقة بعد استيقاظه من النوم.

وأمرت النيابة بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهم عقب الانتهاء من ذلك.