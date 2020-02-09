وظهر وجه ترامب في الصورة برتقالي اللون، بشكل غريب، مع تطاير شعره بسبب الرياح القوية، لتنتشر السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي حول "وجهه البرتقالي".

ورد الرئيس الأميركي على تعليق ساخر على الصورة، قائلا: "المزيد من الأخبار الكاذبة. بطبيعة الحال، هذه الصورة تم تعديلها باستخدام فوتوشوب"، في إشارة إلى اللون البرتقالي الواضح على وجهه، والذي دفع الناس للإشارة إلى أن الرئيس الأميركي يستخدم مساحيق التجميل.

وأضاف ترامب في التغريدة: "الرياح كانت قوية وشعري يبدو جيدا. يستخدمون أي شيء للحط من قدري".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أشارت إلى أن ترامب يستخدم مستحضرات تجميل سائلة كي يعطي وجهه لونا برتقاليا يشابه لون تسمير البشرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، إن الشخص الذي نشر الصورة، ويدعى وليام مون، ليس مصورا رسميا للبيت الأبيض، كما يدعي في التغريدة.

ونشر مون الصورة لتنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وينتشر بعدها وسم "الوجه البرتقالي"، في إشارة للون وجه ترامب في الصورة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاستهزاء بترامب بسبب اللون البرتقالي، حيث اتهم المرشح الديموقراطي للرئاسة مايكل بلومبرغ ، ترامب مؤخرا بالكذب "حول كل شيء: شعره المزيف، والسمنة، ولون البشرة”.