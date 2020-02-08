وأصبحت "كيان" أحدث عضو في أسرة صلاح الصغيرة، المكونة من اللاعب وزوجته وابنتهما مكة البالغة من العمر 6 سنوات.

وتزوج صلاح من ماجي في عام 2013 عندما كان يلعب لبازل السويسري، بينما رزق بابنته مكة في 2014 بعد انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي.

ويأمل اللاعب صاحب الـ27 عاما أن تمتد أفراحه بالضيف الجديد إلى نهاية الموسم الجاري، حيث يقترب ليفربول بشدة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن النادي منذ 30 عاما.

ويتصدر "الحُمر" المسابقة برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني حامل اللقب، الذي تعثر كثيرا على مدار الموسم، وذلك بعد انقضاء 25 مرحلة من المسابقة.