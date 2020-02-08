واستخدم رجال الإطفاء واحدة من رافعات الإنقاذ لديهم في الوصول إلى القطة، التي ظلت عالقة في ذلك المكان لمدة يومين، دون أن يعلم أحد كيف وصلت إلى ذلك الموقع.

وما إن وصلت الرافعة إلى حيث توجد القطة، حتى قفزت عليها، وفي تلك اللحظة علت أصوات الترحيب والتشجيع من الجماهير التي احتشدت عند ناطحة السحاب لمشاهدة عملية الإنقاذ الغريبة.

وهللت الجماهير وصفقت لنجاة القطة بسلام ولرجال وحدة الإطفاء في تشاتوغرام، التي تعتبر أكبر ميناء في بنغلاديش وثاني أكبر مدينة في البلاد، والمطلة على خليج البنغال في المحيط الهندي، تقديرا لها لعملها الإنساني، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.