وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءها الجديد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الخلل يمكن أن يسبب ماسا كهربائيا وحريقا حتى عند إيقاف تشغيل السيارات.

لكنها أضافت، الجمعة، أن معدل الحرائق منخفض للغاية، لدرجة أنه ليس من الضروري إيقاف السيارات في الهواء الطلق.

ويغطي هذا استدعاء بعض سيارات طراز "إلنترا" إنتاج ما بين 2006 و2011، و"إلنترا تورينغ" إنتاج ما بين 2007 و2011.

ويعد الاستدعاء مشكلة أخرى في سلسلة من المشكلات التي واجهتها شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، والشركة المرتبطة بها "كيا"، في ظل حوادث لحرائق محركات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأثارت المشكلات السابقة تحقيقا من قبل الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة.