فقد وجهت المحكمة للرجل تهمة التحدث بالهاتف المحمول مع عدم استخدام سماعات، أثناء ركوبه حصانا على طريق ريفي في أكتوبر الماضي.

وأقر الرجل بأنه مذنب بتهمة التحدث عبر الهاتف المحمول أثناء ركوب حصان، في قضية نادرة بمحاكم أستراليا والعالم.

وبدأت القصة عندما شاهد شرطي الرجل وهو يتحدث بهاتفه، فحرر بحقه بلاغا رسميا، وعلى الفور أوقفت الشرطة الرجل والحصان، وفقما ذكرت صحف محلية، وشرعت بفتح تحقيق في الحادثة التي انتهت إلى قاعة المحكمة أخيرا.

وقالت القاضية التي نظرت القضية: "وفق قواعد الطريق، يعتبر الحصان بمثابة سيارة. والرجل لم يكن لديه جهاز ليثبت هاتفه على الحصان، فاستخدم يده للحديث بالهاتف. وهذه مخالفة".

وأقرت القاضية، بعد أن اعترف الرجل بذنبه، بأن هذه القضية كانت الأولى التي توجه فيها اتهاما من هذا النوع، وأضافت: "لقد وجهت من قبل تهمة إلى شخص كان يقود حصانا وهو ثمل".

وقال محامي الدفاع عن الرجل المتهم إن موكله أقر بأنه مذنب "لأنه اعترف بأن الحصان كان في حالة حركة أثناء التحدث بالهاتف"، ووصف المسألة بأنها "تافهة إلى أقصى الحدود".

وأوضح المحامي أنه من المعروف أن وسيلة النقل الرئيسية في المناطق الريفية هي الحصان، مبديا استغرابه من توجيه هذه التهمة إلى موكله.

لكن القاضية أبلغت الرجل بأن التهمة الموجهة إليه ستحذف من سجله إذا أثبت حسن سلوكه لمدة 3 أشهر، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.