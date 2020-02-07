وقالت الكاتبة فاطمة المعدول إن زوجها لينين الرملي، البالغ من العمر 74 عاما، تعرض لأزمة صحية قبل أيام ونقل على إثرها للمستشفى، حيث وافته المنية.

وخلال حياته، رسم الرملي البهجة على وجوه الملايين قرابة 5 عقود، بأعمال جسدها كبار الفنانين.

وقالت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم في بيان: "برحيل لينين الرملي ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة من أكثر الأقلام تحضرا وتدفقا بالمثل والقيم الإنسانية السامية".

وكان لينين فتحي عبد الله الرملي ولد في القاهرة في أغسطس من عام 1945، ودرس في مدارسها وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وللكاتب الرملي عشرات المسرحيات التي تعد علامات فنية بارزة منها "سك على بناتك" مع فؤاد المهندس، و"عفريت لكل مواطن" مع نبيل الحلفاوي، و"زكي في الوزارة" مع حسين فهمي، و"الحادثة" مع أشرف عبد الباقي و"اعقل يا دكتور" مع فاروق الفيشاوي.

كما قدم على خشبة المسرح القومي قدم ثلاثية "أهلا يا بكوات" و"وداعا يا بكوات" و"اضحك لما تموت".

وكون الرملي ثنائيا فنيا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أعماله، ومن أبرز مسرحياته مع صبحي، مسرحيات "المهزوز" و"انتهى الدرس يا غبي" و"تخاريف" و"الهمجي" و"وجهة نظر"، كما تعاونا أيضا في السينما بأفلام "علي بيه مظهر و40 حرامي" و"محامي تحت التمرين".

في مجال الدراما التلفزيونية قدم الرملي مسلسلات "حكاية ميزو" و"هند والدكتور نعمان" و"قط وفار" وغيرها، وتعاون مع عادل إمام في السينما في أفلام "بخيت وعديلة" و"الإرهابي" و"هالو أمريكا".