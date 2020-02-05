وأوضح موقع "بغداد بوست" أن درياري رفيق فائق الذي يشغل منصب قائمقام قضاء سيد قضاء في محافظة السليمانية قد تقدم بشكوى ضد نفسه.



ونشر فائق في صفحته على موقع "فيسبوك" منشورا ذكر فيه أنه سجل بكتاب رسمي شكوى في المحكمة لإجراء تحقيقات قانونية معه في التهم الموجهة إليه.

وقال فائق في منشوره إن بعض الاصدقاء والزملاء وسكان المدينة يشككون في الأعمال التي يقوم بها، خلال المدة التي تولى فيها المنصب، وأنهم يعتقدون بانشغاله بأموره المعيشية على "حساب جيوب الناس" ولا يقدم الخدمات بمقدار نصف انشغاله بتلك الأمور.

وأضاف أنه طالبهم مرات عدة أن يجمعوا الأدلة ضده وتقديمها إلى المحكمة.