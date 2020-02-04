فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وبطولة إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك وهدى المفتي وعلي قاسم.

ويقام الحفل بحضور عدد من نجوم وصناع السينما المصرية، في مقدمتهم ستة مكرمين هم السيناريست وحيد حامد، والمخرج داود عبد السيد، والممثل لطفي لبيب، والموسيقار منير الوسيمي، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.

كما يكرم مهرجان جمعية الفيلم، الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي تم إهداء هذه الدورة له.

وتنافست على جوائز المهرجان هذا العام 8 أفلام، وحصد فيلم "لما بنتولد" النصيب الأكبر منها، إذ حصل على جوائز أفضل فيلم، وأفضل ممثلة دور أول لسلمى حسن، وأفضل ممثلة دور ثاني لحنان سليمان، وأفضل إخراج لتامر عزت، وأفضل سيناريو للراحلة نادين شمس.

ونال فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد جوائز أفضل مكياج لطارق مصطفى، وأفضل موسيقى لهشام نزيه، وأفضل مونتاج لأحمد حافظ، وأفضل مكساج صوت لأحمد أبو السعد، وأفضل تصميم ملابس لناهد نصر الله.

كما فاز الفنان محمد سعد بجائزة أفضل ممثل دور أول عن فيلم "الكنز 2"، فيما حصل باسم سمرة على جائزة أفضل ممثل دور ثاني عن فيلم "ولاد رزق 2". ومنحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للممثل ماجد الكدواني عن دوره في فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري.

وذهبت جائزة الديكور إلى علي حسام عن فيلم "الضيف"، وجائزة التصوير إلى أحمد يوسف عن فيلم "خيال مآتة"، وجائزة أفضل تصميم ملصق دعائي إلى ماهر دياب عن فيلم "بين بحرين".

وانتزع فيلم "الضيف" جائزة الجمهور، بعد أن بلغت نسبة التصويت له 92 بالمئة، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.