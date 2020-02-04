وستعلن الجامعات الـ15 عن بدء قبول طلبات المشاركة في الحملة من الطلاب الذين يمكن لهم التقدم لها قبل تاريخ 17 فبراير الحالي. ومن ثم سترشح كل جامعة 20 طلباً من الطلبات المقدمة لها للمرحلة الأولى من المسابقة على الفئات الثلاث، وهي التقديم التلفزيوني، والراديو، والمحتوى الرقمي.

وفي المرحلة الأولى، ستخضع كافة الطلبات المقدمة لتقييم دقيق من قبل لجنة تحكيم في "سكاي نيوز عربية"، وذلك لاختيار أفضل الطلبات المُرشحة.

وستقام في المرحلة الثانية حملة التصويت لجميع أصحاب الطلبات المُرشحة التي تجاوزت المرحلة الأولى بنجاح؛ سواء للمحتوى الإذاعي، أو التلفزيوني، أو الرقمي؛ حيث سيتم تحميل المحتوى على منصات "سكاي نيوز عربية" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الموقع الإلكتروني، ليختار منهم الجمهور الأفضل للمرحلة النهائية، وسيتم الإعلان عنهم في حفل يقام بجامعة نيويورك في أبوظبي.

ومن ثم، سيتم اختيار 16 فائزاً لدخول برنامج "سكاي نيوز عربية" التدريبي، حيث يخوضون دورات تدريبية إعلامية متخصصة تقام في مقر "سكاي نيوز عربية" في أبوظبي، وذلك لاختيار 6 أشخاص من بينهم للعمل الميداني في "سكاي نيوز عربية".

كما سيحظى أفضل أشخاص منهم بفرصة تدريبية مدفوعة التكاليف بمكاتب "سكاي نيوز عربية" في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة.

وقالت رئيس قسم خدمات التدريب في سكاي نيوز عربية مهرة اليعقوبي: "تؤمن سكاي نيوز عربية بجيل الشباب، وتعمل دوماً على إعطائهم الفرصة المناسبة للعمل في المجال الإعلامي .. وقد جاءت هذه الحملة كمبادرة لدعم فئة الشباب العربي الذين يطمحون للعمل في المجال الإعلامي من خلال الإطلال على جمهور عريض في الوطن العربي والعالم عبر منصات سكاي نيوز عربية المتنوعة".

وتندرج حملة "نجم سكاي نيوز عربية"، ضمن برنامج تدريب سكاي نيوز عربية الذي بدأ عام 2012 انطلاقاً من التزام "سكاي نيوز عربية" بتدريب الجيل الجديد من الإعلاميين في المنطقة وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم الفنية والإعلامية المتبعة في المحطات الإخبارية العالمية، بحسب اليعقوبي.

وتأتي الحملة بالتزامن مع عملية تطوير موسعة تشهدها "سكاي نيوز عربية" لنشراتها الإخبارية، وبرامجها الدورية الشهيرة بمحتوى جديد تبثه عبر شاشاتها، ومنصاتها الرقمية، وتطبيقها الذكي.