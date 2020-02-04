ونشر موقع "المصري اليوم" مقطع الفيديو الذي وثق الحادث، ويظهر السيارة وهي تتحرك بسرعة كبيرة وتتخطى السيارات بشكل خطير، على طريق "المحور" السريع.

وبينما كان قائد السيارة يحاول تخطي سيارات أمامه من مسافة ضيقة، ارتطم بأحدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.

واستمر البث المباشر بعد الحادث، حيث يمكن سماع العديد من الأشخاص وهم يقتربون من السيارة بعد انقلابها ويتناقشون في كيفية إخراج الشخصين منها، بعد أن علقا داخلها.

وليست هذه المرة التي قام فيها قائد السيارة بمثل هذه المناورات الخطيرة، إذ يظهر حسابه الشخصي على فيسبوك، العديد من مقاطع الفيديو الشبيهة.