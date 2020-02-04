واختارت جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا)، الممثل الأميركي براد بيت، كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون آتايم إن هوليوود).

وبسبب غياب بيت عن حفل الجوائز البريطاني، تسلمت زميلته في الفيلم، مارغوت روبي، الجائزة بدلا عنه، كما ألقت كلمة مثيرة للجدل كان الممثل الأميركي قد كتبها وأوصاها بإلقائها.

وقالت روبي: "براد لم يستطع الحضور اليوم بسبب التزامات عائلية، ولكنه طلب مني قراءة كلمة كتبها لكم بالنيابة عنه".

وقالت الحسناء الأسترالية في الكلمة: "براد سعيد بتحقيق هذه الجائزة.. وسيسميها هاري.. لأنه سيحضرها معه للولايات المتحدة".

وتأتي المزحة في إشارة لرحيل هاري عن بريطانيا، وتخليه عن مناصبه الملكية، والانتقال إلى أميركا الشمالية، وتحديدا إلى كندا، في قضية شغلت الرأي العام ببريطانيا مطلع هذا العام.

ووسط دهشة مئات من الحضور، سارعت روبي بالقول: "هذه كلمات براد وليست كلماتي".

وجاءت مزحة براد بيت التي ألقتها روبي أمام أنظار الأمير وليام، شقيق هاري، الذي تقبلها بروح رياضية ضاحكا، وسط دهشة الحضور في لندن.

ومنذ إعلان هاري وزوجته ميغان بشكل مفاجئ، عزمهما التنازل عن أدوارهما الملكية والاستقلال ماديا عن العائلة المالكة، أكدت تقارير أن وليام وبقية أفراد العائلة، ومن بينهم الملكة إليزابيث، لم يكونوا على دراية بالقرار.

وقال وليام في وقت سابق: "أشعر بالحزن بشأن القرار. كل ما يمكننا فعله أن نحاول دعمهما، ونأمل أن يأتي الوقت الذي نكون فيه جميعا على نفس الصفحة (متفقين)".