وأوضح المصدر "عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث أن سبب الحادث يرجع إلى السير بسرعة زائدة وحال محاولة قائد السيارة تغيير اتجاهه بشكل مفاجئ اختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن اصطدامه بمثلث خرساني كائن بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية ونتج عنها وفاته، وأن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى".

كما أكد المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة يتم التعامل معها بصورة فورية في حدود القانون، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضاف أنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة في إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه، وأنه فيما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق فإن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن بشارة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر" التابعة للملياردير المصري سميح ساويرس.

وانتقل بشارة إلى أوراسكوم للتنمية في 2016 بعد أن شغل عدة مناصب تنفيذية في مجموعة شركات أوراسكوم، التي يملكها الملياردير نجيب ساويرس.

تخرج بشارة من الجامعة الأميركية في القاهرة في عام 1993، وبدأ عمله في قطاع الاتصالات وفقا لصفحته على موقع "لينكد إن".