وأدت الأمطار الغزيرة إلى تكون سيول من الوحل تسببت بانزلاق في التربة أزال نحو كيلومتر من الطريق الوحيد إلى منتجع ساسكواتش الجبلي في كندا، بحسب بيان وزارة النقل في منطقة بريتيش كولومبيا.

وأضافت الوزارة أن إزالة الركام وإصلاح الطريق قد يستغرق من 5 إلى 6 أيام، وحضت السكان المحليين على البقاء في منازلهم، بينما يتم الانتهاء من هذه الأعمال.

وقالت مديرة المنتجع، شالبي ليم، خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي": "نحن الآن إلى حد بعيد تحت رحمة الطبيعة".

وأضافت أن التيار الكهربائي انقطع عن منتجع التزلج، الذي يقع على بعد 60 ميلا شرقي فانكوفر بسبب الطقس، لكنه مجهز بمولدات.

وأشارت ليم إلى أنه بإمكان رواد المنتجع المغادرة بواسطة طائرة مروحية، لكن هذه الخدمة تكلف 150 دولارا للشخص.

وينوي نحو 100 شخص من العالقين داخل المنتجع الخروج بواسطة الطائرات المروحية، لكن الآخرين قرروا البقاء إلى أن يتم إصلاح الطريق.