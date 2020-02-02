وانتشر تسجيل مصور للمربية الإماراتية شيخة النعيمي وهي ترحب بالطلاب القادمين إلى المدرسة وهي تقول لهم: "صباح السعادة.. صباح الابتسامة"، وتطمئن على أحوال تلاميذ آخرين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم: "ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، أخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين، ضربت مثالا عظيما كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا، ومصدراً للطاقة الإيجابية، ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا".

وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة ثانية: "أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا بإيجابيتها وطاقتها وحنانها وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية. قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء".