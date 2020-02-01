ومن بين الدول المشاركة في المعرض هذا العام لبنان وسوريا والأردن والكويت والسعودية والإمارات وقطر وتونس والجزائر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وإندونيسيا والصين.

ويبلغ عدد عناوين الكتب المطروحة بالمعرض تتجاوز 100 ألف عنوان.

يقام المعرض في الفترة من السادس إلى السادس عشر من فبراير قبالة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

واختيرت موريتانيا "ضيف شرف" الدورة القادمة، وتشارك بوفد رسمي وثقافي وفني يضم كتابا وباحثين وشعراء وموسيقيين.

يشمل البرنامج الثقافي للمعرض أمسيات شعرية وندوات فكرية وورش عمل بمشاركة أكثر من 380 مبدعا ومفكرا وكاتبا وباحثا من داخل المغرب وخارجه وكذلك أنشطة موجهة للأطفال واليافعين.

كما يشمل البرنامج توزيع جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة وتسليم الجائزة الوطنية للقراءة إضافة إلى تكريم أسماء بارزة بمجال الفكر والأدب من أنحاء المغرب.

وتشير الإحصاءات إلى أن الدورة السابقة من المعرض استقبلت 560 ألف زائر.