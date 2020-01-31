ويأتي التحذير بعدما أعلنت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، للصحفيين، أن روسيا رصدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، وأن المصابين مواطنان صينيان جرى عزلهما.

وأضافت أنه تقرر وقف كل الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين اعتبارا من الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة باستثناء رحلات شركة إيروفلوت الوطنية.

وطالبت هيئة الرقابة الصحية الشركات الروسية التي يعمل بها صينيون يقضون عطلات في بلادهم بمد عطلاتهم إلى أجل غير مسمى.

وقالت روسيا يوم الأربعاء إنها ستبقي على إغلاق حدودها البرية مع الصين أمام الأفراد والسيارات. وما زالت حركة قطارات البضائع مستمرة وكذلك قطار الركاب بين موسكو وبكين.

وارتفع عدد حالات الوفيات بفعل المرض اليوم في الصين إلى 213، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على المستوى العالمي.