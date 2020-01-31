ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحفية صينية تدعى راتشيل شونغ على حسابها الموثق في تويتر، عددا من الصينيين في مجمع سكني يتواجد في ووهان، يغنون النشيد الوطني من شرفات بيوتهم، ثم يهتفون بصوت عال "هيا يا ووهان".

وقالت شونغ إن الفيديو جرى تداوله على منصتي "وي شات" و"ويبو" الاجتماعيتين، كما تم حث سكان الصين على القيام بالأمر نفسه في حدود الساعة الثامنة مساء.

وذكر موقع "بيبلز دايلي أونلاين" أن الفيديو جرى تصويره يوم 27 يناير، بعدما فتح السكان نوافذهم وشرعوا في ترديد النشيد الوطني، إلى جانب بعض الأغاني الحماسية.

وانتشر المقطع بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، حيث عبر المعلقون عن إعجابهم بهذه البادرة، التي قام به سكان المدينة، التي شهدت انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصاب الآلاف.

وقال أحد المعلقين "رغم أن المدينة تعيش مأساة كبيرة.. إلا أن الساكن يعبرون عن تضامنهم ويرفعون معنويات بعضهم البعض".

يشار إلى أن كورونا انتشر، إلى حدود الساعة، بين أكثر من 9800 شخص على مستوى العالم، فيما أفادت الصين، الجمعة، بارتفاع عدد الوفيات إلى 213 بنهاية أمس الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة.

وهناك حاليا 131 حالة مؤكدة في 23 دولة ومنطقة خارج الصين، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ واليابان وتايلاند والولايات المتحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت، الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.