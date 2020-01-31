فقد أنجبت تيانا ستانتون من زوجها كاريل كوفينغون عند زواجهما طفلة أسمياها كيلي، ثم أنجبت بعد بضع سنوات قليلة 3 توائم، هما بنتان وصبي.

وإلى حد الآن تبدو الأمور عادية ويمكن أن تحدث مع أي زوجين في العالم، غير أن تاينا وزوجها فوجئا بعد أشهر قليلة من إنجاب التوائم الثلاثة، بحمل جديد وأيضا بثلاثة توائم.



وهنا يقول الأطباء، بحسب صحيفة ديلي ميل، إن الحمل بثلاثة توائم بشكل طبيعي دون عمليات إخصاب صناعي، وبشكل متتالي أمر نادر الحدوث، ويحدث ذلك مرة واحدة من بين 64 مليون حالة إنجاب توائم.



وكان الزوجان قد قررا بعد أن أصبح لديهما 4 أطفال أن يتوفقا عن الإنجاب، مؤكدين أنها اتخذا كافة "التدابير اللازمة" لعدم حدوث أي حمل غير مرغوب.

ولكن ومع كل الاحتياطات فوجئت تانيا بأنها حامل، وأيضا بثلاثة توائم، وذلك بعد مضي 6 شهور فقط على إنجاب الدفعة الأولى من التوائم الثلاثة، وأوضحت في تصريحات صحيفة أنها قد انتابتها مشاعر من الخوف والفزع، لكن ردة فعلها زوجها كانت معاكسة إذ شعر بسعادة غامرة.



وأضافت: "لاحقا كنت سعيدة بما حصل معي.. لأنني كنت أصنع تاريخا"، على حد تعبيرها، ولكنها خلال فترة الحمل فقدت أحد التوائم، لتنجب لاحقا طفلين بصحة جيدة.

ورغم ضيق الحال جراء وجود ستة أطفال، قالت تانيا: " لدي الآن أبناء رائعين يحبونني، وهذا أفضل ما في الأمر"، مشيرة إلى أنها دشنت موقعا على الإنترنت للحصول على تبرعات مادية، تستغلها في شراء احتياجات ذريتها من حفاضات وطعام وملابس.