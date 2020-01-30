وكتبت جنيفر، الابنة الكبرى لميليندا وبيل غيتس البالغة من العمر 23 عاما، على حسابها في موقع إنستغرام: "نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه".

وأضافت: "لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي شهدت على عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتنا في التعلم والكبر والضحك والمحبة معا. نعم مليون مرة".

وفي الصورة المنشورة على حسابها الخاص في إنستغرام، والذي يبدو أنه قد تم التقاطه أثناء تواجد الزوجين في رحلة تزلج، تبدو جنيفر مندهشة بشكل واضح من طلب الزواج، حيث ذرفت الدموع، ويمكن رؤيتها وهي ترتدي خاتما كبيرا من الألماس وهي تميل على نصار في الثلج.

يذكر أن جنيفر ولدت في مدينة واشنطن، وحصلت مؤخرا على شهادة في علم الأحياء من جامعة ستانفورد، وهي الآن تدرس للحصول على شهادة عليا في الصيدلة وعلم الأدوية.

وعندما لا تدرس أو عندما لا تمارس رياضة الفروسية، فإنها توفر الوقت الكافي للسفر مع نصار الذي كانت تواعده منذ ما يزيد قليلا عن 4 سنوات قبل الخطبة.

أما نائل نصار، البالغ من العمر 28 عاما، فقد نشأ في الكويت ودرس أيضا في جامعة ستانفورد وحصل على شهادة في الإدارة والاقتصاد، وهو فارس مشهور في رياضة القفز عن الحواجز.

وعلى حسابه في إنستغرام، نشر نائل نصار صورة لطلب الزواج من جنيفر، وكتب يقول "لقد وافقت!!"

وأضاف: "أشعر بأنني أسعد رجل وأكثر الرجال حظا في العالم الآن.. جين، أنت كل ما يمكن أن أتخيله.. وأكثر من ذلك بكثير. لا يمكنني الانتظار حتى نستمر في الكبر معا خلال هذه الرحلة التي تسمى الحياة، وأنا ببساطة لا أستطيع أن أتخيل حياتي من دونك. أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على تحويل كل يوم وكأنه حلم بالنسبة لي".

وردت جينيفر على نصار بالقول: "نعم إنني أبكي مجددا، إنها حياة جميلة ومثالية، أنت كل شيء بالنسبة لي"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

على أي حال، لا يعرف متى يخطط نايل وجنيفر للزواج، أو على الأقل لم يكشفان عن هذا الأمر، ولهما في الزواج قدوة حسنة، حيث احتفل بيل (64 عاما) وميليندا غيتس (55 عاما) مؤخرا بعيد زواجهما السادس والعشرين.