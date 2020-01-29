وكشفت تقارير صحفية أن الأسود، التي كانت تعاني إهمالا شديدا حتى بدت تشبه الهياكل العظمية في حديقة حيوان القرشي بالعاصمة الخرطوم، تحظى الآن برعاية من أطباء بيطريين وخبراء في الحياة البرية، يتبعون مؤسسة "فور بوز إنترناشونال".

ويأتي التحرك بعد نفوق لبؤة جوعا في الحديقة ذاتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بأن تلحق بها بقية الأسود التي أظهرتها صور تم تداولها على نطاق واسع في حال يرثى لها، في الحديقة التي تستقبل عددا قليلا من الزوار بإيرادات شحيحة.

وأثارت صور الحيوانات ضجة على الإنترنت، وارتفعت الأصوات المطالبة بجمع تبرعات من أجل إنقاذها من الموت.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن أمير خليل، مدير مهمة إنقاذ الحيوانات، في "فور بوز إنترناشونال" قوله إن الأسود كانت تعاني الجفاف، مشيرا إلى أن أوزانها كانت أقل من ثلث الوزن الطبيعي لحيوانات في نفس العمر.

وتابع قائلا: "عضلات الحيوانات لم تكن قادرة على الحركة. لا أعرف كيف سيمكننا حقن الأدوية بها. لا أفهم لماذا لم يكن أحد يعتني بغذائها".

من جانبه قال مدير الحديقة بدر الدين وسيم، إن الخطوة ستفتح الباب أمام تطوير الحديقة، ووعد بالتحقق من أن صحة الأسود تتحسن.

وقالت خالدة سليمان محجوب من مركز بحوث الحياة البرية في السودان، إن الأسود الهزيلة تنتمي إلى سلالات مهمة لا تتواجد سوى في مناطق محدودة، بما في ذلك جنوب شرق السودان وإثيوبيا.